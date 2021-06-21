كنز خطير عن "كورونا" في جعبته.. فرار مسؤول صيني رفيع لأمريكا

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وصل بصحبة ابنته.. ومعلومات عن طلب بكين تسليمه ورفض واشنطن

هرب مسؤول أمني صيني كبير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبحوزته معلومات وُصفت بـ"السرية والخطيرة" عن معهد "ووهان" المتهم بتسريب فيروس "كوفيد-19"؛ وفقًا لتقارير بريطانية.

وقالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية: إن أحد كبار المسؤولين في الصين وهو دونغ جينغوي (57 عامًا)، نائب وزير أمن الدولة، قد وصل إلى الولايات المتحدة بصحبة ابنته؛ هربًا من الصين؛ مشيرة إلى أنه ربما يكون قد سلّم الاستخبارات الأمريكية معلومات تدعم النظرية الأمريكية التي تشير إلى أن فيروس كورونا قد تسرب من المختبر الصيني؛ حيث ما زالت واشنطن تؤكد موقفها أن بكين وراء انتشار الجائحة حول العالم.

وتشير المعلومات الواردة عن "جينغوي" إلى أنه مسؤول محترف وله سنوات من الخبرة في وزارة الأمن الصينية.

وقال أحد النشطاء الصينيين: إن بكين ناقشت واشنطن حول تسليمها "جينغوي"؛ إلا أنه تم رفض الطلب الصيني؛ مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستحصل من المسؤول الهارب على كنز من المعلومات.