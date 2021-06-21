شقيق ياسمين عبدالعزيز يدخل على خط المواجهة مع ريهام حجاج

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دافع الممثل وائل عبدالعزيز عن شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب مجموعة من البوستات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ربط بها الجمهور بينها وبين ظهور الفنانة ريهام حجاج زوجة طليقها محمد حلاوة في برنامج مع الإعلامية بوسي شلبي وحديثهما عن ياسمين

وعلق وائل عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك:«ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها اللي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي والأعلي أجرا وده شيء يعلمه جيدا سوق الدراما والسينما في انحاء الوطن العربي.. أفلامها محترمة بيدخلها كل العائلات باطفالهم مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد وبتراعي ربنا في اللي بتقدمه للناس.. وأظن إنها سعيدة في حياتها وفي قرارتها مؤخرا..وأظن إن الطرف الثاني سعيد بردوا في حياتهم».

وأضاف :«أخيرا أتمنى إن كل الأطراف يركزوا في حياتهم وشغلهم بعيدا عن المهاترات اللي مالهاش أي لازمة لأن هيظهر ناس كتيرة عايزه تاكل عيش من ورا الحواديت والحوارات».

واختتم وائل عبدالعزيز :«أتمنى نرجع نقفل على نفسينا تاني زي زمان ونبقي مبنعملش حاجة غير شغلنا وننبسط بنجاحاتنا والباقي من عمرنا نعيشه بسعاده وسلام..ولما نيجي نرد هيبقي بشغلنا وبالأرقام فقط.. وربنا يوفق ويهدي الجميع».

كانت ياسمين عبدالعزيز قد تداولت منشورات عبر حساباتها الرسمية جاء بها «جوز حرابيق..على الله حكايتكم» بكوميك لزوجها الفنان أحمد العوضي عقب حلقة من برنامج الإعلامية بوسي شلبي استضافت خلالها الفنانة ريهام حجاج زوجة رجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين ووالد طفلتها.

وظهرت الإعلامية بوسي شلبي في فيديو من لقاء لها مع أحد المحطات العربية أمس لتعلق «أظن الطرف الثاني لسه بيحب الطرف الأول» وهو التعليق الذي أثار جدلا كبيرا وهجوما على «شلبي» من متابعي ياسمين الذين أكدوا أنها سعيدة مع زوجها الفنان أحمد العوضي حاليا ولاتنشغل بأحد.