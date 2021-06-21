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عاد من الخارج فوجد زوجته فى أحضان ابن الجيران..تفاصيل

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عاد من الخارج فوجد زوجته فى أحضان ابن الجيران..تفاصيل عاد من الخارج فوجد زوجته فى أحضان ابن الجيران..تفاصيل

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استغلت الزوجة ذهاب زوجها إلى عمله فى الصباح وعودته اخر اليوم ونسجت علاقة عاطفية مع جارها ،تطورت تلك العلاقة غلى لقاء على فراش الزوجية ،عاد الزوج من عمله مبكرا على غير عادته ،ولم يطرق الباب معتقدا ان ان عودته مبكرا ستكون مفاجاة سارة للزوجة.

تسلل الزوج على اطراف قدميه متجها إلى غرفة النوم ليجد زوجته فى أحضان إبن الجيران الذى قفز من الطابق الرابع هربا من الفضيحة ليلقى مصرعة فى الحال ،تقدم الزوج بمحضر رسمى لقسم حلوان بالواقعة وتم تفريغ الكاميرات للتاكد من صحة اقواله

وبمواجهة الزوجة المتهمة بالتحريات وأقوال الشهود، اعترفت بممارسة الرذيلة مع ابن الجيران، الا ان الزوج تنازل عن المحضر فقررت النيابة إخلاء سبيل الزوجة وحفظ القضية، ونقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة زينهم وانتداب طبيب شرعي للتأكيد من سبب الوفاة

المصرى اليوم

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