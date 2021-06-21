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وزيرا الإسكان والعدل يستعرضان الأراضي المطلوبة لإقامة المحاكم و مقار للشهر العقاري بالمدن الجديدة

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وزيرا الإسكان والعدل يستعرضان الأراضي المطلوبة لإقامة المحاكم و مقار للشهر العقاري بالمدن الجديدة وزيرا الإسكان والعدل يستعرضان الأراضي المطلوبة لإقامة المحاكم و مقار للشهر العقاري بالمدن الجديدة

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعاً لاستعراض الأراضى المطلوبة لإقامة المحاكم والمنشآت القضائية المختلفة التابعة لوزارة العدل، وكذا توفير مقار للشهر العقارى في المدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير الأراضى المطلوبة لجميع الأنشطة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها.

المصرى اليوم

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