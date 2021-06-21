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الصحة تحذر: لا ترتدي الكمامة بهذه الطريقة (صورة)

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الصحة تحذر: لا ترتدي الكمامة بهذه الطريقة (صورة) الصحة تحذر: لا ترتدي الكمامة بهذه الطريقة (صورة)

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عاودت وزارة الصحة تأكيدها على ضرورة الاعتماد على الكمامات في المناطق العامة للوقاية من ، كما شددت على ضرورة ارتدائها بالشكل الصحيح.

وقالت الوزارة عبر حسابها الخاص على فيس بوك: «لا ترتدي الكمامة على منطقة الذقن فقط، وتأكد أنها تغطي الفم والذقن جيدًا، لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا».

كانت الصحة العالمية في وقت سابق، أوضح عدد من المعلومات الأساسية عن كيفية ارتداء الكمامة، ومنها:

نظّف يديك قبل أن ترتدي الكمامة، وقبل خلعها وبعده.
تأكد من أنها تغطي أنفك وفمك وذقنك.
عندما تخلع الكمامة، احفظها في كيس بلاستيكي نظيف، واحرص يومياً على غسلها إذا كانت كمامة قماشية أو التخلّص منها في صندوق النفايات إذا كانت كمامة طبية.
لا تستعمل الكمامات المزودة بصمامات.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎فوارةالسه احمي نفسك ومن حولك لا ترتدي الكمامة على منطقة الذقن فقط لمزيدمن المعلومات والإستفسار الخط الساخن 105 @mohpegypt @egypt.mohp @mohpegypt /mohpegypt‎'‎‎

المصرى اليوم

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