أخبار عاجلة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
افتتاح أعمق حوض للغوص في العالم بـ دبي -
طالبان تتمدد.. هل تتجاوز حدود أفغانستان؟ -
بدء تجارب حكومية لصاروخ "تسيركون" هذا الشهر -
اختتام مناورات "سي بريز" في البحر الأسود -
هل ينهي سقوط محافظة البيضاء اليمنية بيد التحالف وقوات هادي معارك الحوثي بمأرب؟ -
تونس.. انتشار غير مسبوق لسلالتي كورونا -
شاهد.. طائرة بدون طيار تركية تصيب هدفا بشكل مباشر -
الفن من زوال الإمبراطورية حتى الحداثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تفاصيل إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية نصر E20 (انفوجراف)

Print
تفاصيل إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية نصر E20 (انفوجراف) تفاصيل إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية نصر E20 (انفوجراف)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية نصر E20.

وجاءت التفاصيل: تهتم المصرية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية لما لها من نتائج إيجابية على تحسين جودة الهواء مما ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وخطط الدولة الهادفة لتحقيق معدلات نمو مستدامة من خلال تبني آليات الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة«.

وتابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: «يعتبر إنتاج سيارات كهربائية بأيادي مصري إنجاز مهم، حيث بدأ المشروع في 2019، ومن المقرر إتاحتها للجمهور المصري في الربع الأخير من 2022، وستقوم وزارة الكهرباء بتقديم تسعيرات تحفيزية لتشجيع المواطنين على شرائها، بجانب تسهيلات من وزارة الداخلية من خلال إصدار تراخيص للسيارات الكهربائية والهجينة».

May be an image of car and text

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي