التحفظ على 500 كيلو ملح منتهى الصلاحية واسطوانات بوتاجاز مدعمة بالإسكندرية (صور)

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شنت إدارة تموين برج العرب فى الاسكندرية حملات على الأسواق والمصانع أسفرت عن تحرير محضر حيازة ملح منتهى الصلاحية بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية الرابعة وتم التحفظ على 500 كجم ملح منتهى الصلاحية، وتحرير محضر حيازة وتجميع أسطوانات بوتاجاز منزلى وتجارى داخل إحدى المحلات بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة وتم التحفظ على 3 اسطوانات إستخدام منزلى و3 أسطوانات استخدم تجارى.

كما حررت الحملة محضر حيازة وتجميع دقيق بلدى مدعم لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع بالتحفظ على 7 شكاير زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم.

تم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

التحفظ على نصف طن ملح منتهى الصلاحية واسطوانات بوتاجاز مدعمة لبيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية (صور)

التحفظ على نصف طن ملح منتهى الصلاحية واسطوانات بوتاجاز مدعمة لبيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية (صور)