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لتنمية مهارات 3000 فتاة .. الإسكندرية تطلق برنامج «مهارتي لياقتي» (صور)

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أطلقت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندريه، ممثلة في الإدارة العامه للرياضه، برنامج تدريبي تحت شعار «مهارتي لياقتي»، وذلك في إطار برنامج الرياضة من أجل التنمية اليوم الاثنين ويستمر على مدار يومين بالمدينة الشبابية بأبى قير شرق الإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، أن البرنامج التدريبي يشمل عقد ورش علم تدريبية للمدربات المرشحات للبرنامج والذي يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية للفتات وتنميتها مجتمعياً من خلال الرياضة، مشيرة إلى أنه يستهدف البرنامج ٣٠٠٠ آلاف فتاة في كل محافظة بدعم من منظمة اليونيسيف في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في .

وأوضحت أن ذلك يأتى في إطار سعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصري، وأن الفتاة والمرأة المصرية سيكون لها دور كبير خلال المرحلة الحالية والمستقبلية في المشاركة المجتمعية من خلال ممارسة الرياضة.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية للبرنامج، الدكتورة سونيا دنيا، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضيه، وممثل عن منظمة اليونيسيف.

"مهارتى لياقتي" .. برنامج مجتمعي لتأهيل وتنمية مهارات 3000 فتاة بالإسكندرية (صور)
"مهارتى لياقتي" .. برنامج مجتمعي لتأهيل وتنمية مهارات 3000 فتاة بالإسكندرية (صور)
"مهارتى لياقتي" .. برنامج مجتمعي لتأهيل وتنمية مهارات 3000 فتاة بالإسكندرية (صور)
"مهارتى لياقتي" .. برنامج مجتمعي لتأهيل وتنمية مهارات 3000 فتاة بالإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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