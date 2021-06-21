انتحار فتاة بـ«سم فئران» بسبب خلافها مع أسرتها بسوهاج

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لقيت اليوم فتاة مصرعها إثر إصابتها بتسمم بدائرة مركز البلينا، قالت التحقيقات الأولية أنها انتحرت بتناول «سم فئران» بسبب خلافات لها مع أسرتها.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من المستشفي المركزي، بوصول ألفت. ك. م «18 سنة- لا تعمل» وتقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء تناول مادة سامة، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المباحث، وتبين من المعاينة والفحص، وسؤال والدتها نصره. هـ. ح «44 سنة- ربة منزل» وتقيم بذات الناحية، قررت قيام نجلتها المذكورة بتناول «سم فئران» بالمنزل بقصد الإنتحار لوجود خلافات أسرية، ولم تتهم أحد بالتسبب فـي ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.