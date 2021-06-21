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ارتفاع طفيف.. في وعالميا صباح اليوم الإثنين 21 يونيو 2021

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ارتفاع طفيف.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الإثنين 21 يونيو 2021 ارتفاع طفيف.. في وعالميا صباح اليوم الإثنين 21 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين، 21 يونيو 2021، ارتفاعا طفيفا مع بداية التعاملات اليوم، ولكنه مازال قريبا من الأسعار المنخفضة التي حققها مساء السبت، وسط حالة من الترقب للأسعار العالمية التي تشهد تغيرات لحظية .

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الاثنين، يبلغ 873 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، يبلغ 764 جنيها، والعيار 18 قيراطًا، يبلغ 655 جنيها، والجنيه الذهب، بسعر 6125 جنيهات.

وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا نسبيا مع عودة البورصات والأسواق للعمل بعد الإجازة الاسبوعية وبدء التداول على الذهب حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية مع انخفاض مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية كما ارتفعت التعاملات الفورية ولكن بنسبة ضعيفة ويشهد المعدن الأصفر من آن للآخر حالة من التذبذب في نطاق ضيق مائل ويميل مؤشر الذهب نحو الصعود في الساعات الأولى للتداول .

ويرى الخبراء أن الذهب لم يعد الملاذ الآمن للاستثمار بعد الخسائر الكبيرة التي شهدها خلال الأسبوع الماضي والذى يعد أسوأ أسبوع له منذ مارس 2020، بعدما سجل خسائر بنحو 100 دولار للأوقية محققا تراجعا بقيمة 5.40% على أساس أسبوعى، اثر إعلان الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى توقعه رفع الفائدة مرتين عام 2023 قبل عام من توقعاته السابقة، ويردد البعض أنه سيتم رفعها في نهاية عام 2022 لمواجهة التضخم .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 783.08 جنيه وكان سعره، 776.61 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،777.74 $ وكانت 1،764.31 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب صباح اليوم الاثنين، 21 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 870 إلى 874
عيار 22 797 إلى 801
عيار 21 761 إلى 765
عيار 18 652 إلى 655
عيار 14 507 إلى 510
عيار 12 435 إلى 438
الاونصة 27،048 إلى 27،150
الجنيه الذهب 6،088 إلى 6،104
الكيلو 869،714 إلى 873،571

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الاثنين 21 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 894.94 جنيه 57.16 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 820.36 جنيه 52.39 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 783.08 جنيه 50.01 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 671.21 جنيه 42.87 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 522.05 جنيه 33.34 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 447.47 جنيه 28.58 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 372.89 جنيه 23.81 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،264.60 جنيه 400.09 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،835.85 جنيه 1،777.74 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 89،494.35 جنيه 5،715.57 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 894،943.48 جنيه 57،155.67 $

سعر الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا مساء الأحد 20 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 887.55 جنيه 56.72 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 813.59 جنيه 52.00 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 776.61 جنيه 49.63 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 665.66 جنيه 42.54 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 517.74 جنيه 33.09 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 443.78 جنيه 28.36 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 369.81 جنيه 23.63 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،212.87 جنيه 397.07 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،605.98 جنيه 1،764.31 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 88،755.29 جنيه 5،672.39 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 887،552.88 جنيه 56،723.88 $

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