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طلاب الجامعة المصرية اليابانية يواصلون امتحانات نهاية العام وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا (صور)

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يواصل طلاب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى برج العرب، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 / 2021،وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من .

وأجرى الدكتور عادل ريان، عميد كلية إدارة الأعمال الدولية والانسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الاثنين، جولة تفقدية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكلية والتي بدأت أول أمس وتستمر حتى 1 يوليو المقبل.

وأكد عميد الكلية على انتظام سير الامتحانات فى هدوء وسهولة ويسر، وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة لتوفير بيئة آمنة للطلاب والحفاظ على سلامتهم، موضحا انه تم اتخاذ حزمة من التدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وجميع المشاركين فى الامتحانات، مشيرا الى انه يتم بصفة دورية تعقيم المدرجات ومنع التجمعات الطلابية والالتزام بارتداء الكمامات وتقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان.

انتظام سير الامتحانات بالجامعة المصرية اليابانية .. وإجراءات احترازية لمواجهة كورونا (صور)
انتظام سير الامتحانات بالجامعة المصرية اليابانية .. وإجراءات احترازية لمواجهة كورونا (صور)

المصرى اليوم

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