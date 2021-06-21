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أساءت لشخصي .. محافظ الغربية يكشف حقيقة احتجاز سيدة واتهامها بإزعاجه

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في أول تعليق له، دافع محافظ الغربية الدكتور طارق الرحمي عن قيامه بتحرير محضر شرطة ضد سيدة من مدينة المحلة الكبرى بتهمة إزعاجه بإرسال رسائل له عبر تطبيق واتس آب.

وقال محافظة الغربية في بيان حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن المحافظ قد استلم منذ عدة أسابيع، عدد من الرسائل عبر رقم الواتساب الشخصي له تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شؤونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، فالنقد حق مكفول للجميع دون الإساءة والتجريح والاعتداء على الحياة الخاصة.

المصرى اليوم

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