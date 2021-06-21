إحالة 17 طالب بـ«آداب الإسكندرية» للتأديب.. وحصيلة الغش ترتفع لـ 102 حالة

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أعلن الدكتور هانى خميس، عميد كلية الآداب في جامعة الاسكندرية، ضبط 17 حالة غش جديدة، لترتفع الحصيلة منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 / 2021 وحتى الآن إلى 102 حالة.

وقال «خميس»– في تصريحات لـ«المصرى اليوم»–، أنه أحال الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس تأديب ابتدائية، للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان لإقرار العقوبات النهائية بحقهم ما بين الإدانة والبراءة، لافتا إلى أن وسائل الغش التي تم ضبطها تقليدية.

وأوضح أن الامتحانات مستمرة بالكلية حتى منتصف يوليو المقبل بالتخلفات، مشيرا إلى أنه يجرى إجراء الامتحانات وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اتساقا مع خطة الدولة والجامعة في مواجهة والحد من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم التأكيد على مسافة الأمان بين الطلبة بارتداء الكمامات للطلاب والمراقبين.

وأوضح «العميد»، أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء وتم تهيئة اللجان لتمكين الطلاب من اداء الامتحانات في سهولة ويسر.