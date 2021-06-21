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"دمج التقاعد والتأمينات" في الميزان.. عوائد ومنافسة لأكبر 10 صناديق بالعالم

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"دمج التقاعد والتأمينات" في الميزان.. عوائد ومنافسة لأكبر 10 صناديق بالعالم "دمج التقاعد والتأمينات" في الميزان.. عوائد ومنافسة لأكبر 10 صناديق بالعالم
"الفضلي": تزيد أصول الكيان الجديد على 250 مليار دولار.. وتقلل التكاليف

أعطت المملكة العربية لمحة أولى عن الطموح وراء دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع خطة لمنافسة أكبر المستثمرين في العالم.

وستزيد أصول الكيان الجديد على 250 مليار دولار، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة حصانة للاستثمار، ذراع إدارة الاستثمار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة.

وقال سعد الفضلي، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، إن الدمج "سيقلل التكاليف ويساعد على زيادة عوائد الاستثمار"، مشيراً إلى أنه أيضاً "سيعزّز مكانة الصندوق، ويعزّز الأداء، ويضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كواحدة من أكبر 10 مستثمرين في خطط التقاعد في العالم".

ولفت إلى أن "هذه الخطوة مهمة في إدارة العلاقات وإدارة التكلفة والمفاوضات؛ لذلك فهي تساعد على عديد من الجوانب التي من شأنها تحسين العائدات".

وتتخذ المملكة العربية السعودية خطوات لدمج وإعادة هيكلة مختلف الكيانات، حيث تتطلع إلى تعزيز الكفاءة كجزءٍ من خطة لتنويع الاقتصاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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