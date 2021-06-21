دنيا سمير غانم تحتفل بعيد الأب بكلمات مؤثرة : ذكرياتنا كلها ضحك وحب ودلع

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وجهت الفنانة دنيا سمير غانم كلمات مؤثرة إلى روح والدها النجم الراحل سمير غانم الذي توفي الشهر الماضي وإحياء لذكراه في عيد الأب الذي تم الاحتفال به أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتبت دنيا عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك:«كل سنة وانت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم».

وتابعت:«بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك ..كلها حب وضحك ودلع وسعادة وأمان وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي ..ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي #عيد_الأب».

وتوفي النجم الكبير سمير غانم في 20 مايو الماضي إثر إصابته بخلل في وظائف الكلى كأحد مضاعفات فيروس كورونا..بينما لاتزال زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز تخضع للعلاج بالمستشفى وتعالج من تليف في الرئة بعد إصابتها بفيروس كورونا في إبريل الماضي.