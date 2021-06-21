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جامعة نجران تعلن إطلاق عدد من البرامج التدريبية المجتمعية

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جامعة نجران تعلن إطلاق عدد من البرامج التدريبية المجتمعية جامعة نجران تعلن إطلاق عدد من البرامج التدريبية المجتمعية
تستهدف جميع أفراد المجتمع والمتخصصين في مجال الحاسب الآلي

جامعة نجران تعلن إطلاق عدد من البرامج التدريبية المجتمعية

أعلنت جامعة نجران، إطلاق عدد من البرامج التدريبية المجتمعية المتخصصة في مجال الحاسب الآلي للرجال والنساء، وذلك عبر بوابة التدريب الإلكترونية، https://training.nu.edu.sa.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور سامي سفر الشهراني، أن هذه البرامج يقدمها نخبة من الأكاديميين المتخصصين في كلية علوم الحاسب الآلي، وتستهدف جميع أفراد المجتمع والمتخصصين في مجال الحاسب الآلي.

وينطلق البرنامج الأحد المقبل بدورة بعنوان "مقدمة في الذكاء الاصطناعي"، حيث تتناول التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي، وأدواته وبرمجياته، وكذلك تطبيقاته في الحياة اليومية، والمصادر لتعلم الذكاء الاصطناعي، ودورة بعنوان "مقدمة في إنترنت الأشياء"، تتناول التعرف على مفهوم إنترنت الأشياء، وأدواته وبرمجياته وتطبيقاته في الحياة اليومية، ودورة بعنوان "مقدمة في تقنيات الواقع الافتراضي"، وتتطرق إلى التعرف على مفهوم الواقع الافتراضي، والتعرف على تطبيقاته، ومتطلباته ومصادر تعلمه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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