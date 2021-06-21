مجموعة مميزة من الهدايا.. "فلاورد" تحتفل بجميع الآباء في يومهم

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موسى: التعبير عن مشاعر الاهتمام والحب هو في قلب كل ما نفعله

تحتفل شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين، بالآباء في يوم الأب العالمي، من خلال إطلاق حملة إعلامية ضخمة ومجموعة مميزة وحصرية من الورود والهدايا الخاصة بهم.

كانت فلاورد واحدة من أولى الشركات في المنطقة التي احتفلت بيوم الأب عندما أطلقنا حملتنا العام الماضي، والتي لاقت انتشارًا وقبولًا على نطاق واسع من الجمهور، وسلطت الضوء على هذا اليوم الذي غالبًا ما يتم إهماله.

توضح حملة هذا العام، أن الآباء هم الأشخاص الذين نلجأ إليهم عندما نواجه أي مشكلة في حياتنا، وهم دائمًا متواجدون لدعمنا ومساعدتنا عندما نحتاجهم، وتشجع الحملة الناس على شكرهم وإهدائهم الورود في يومهم.

وقال رئيس قسم التسويق في "فلاورد"، محمد موسى: "التعبير عن مشاعر الاهتمام والحب هو في قلب كل ما نفعله في فلاورد، ودائمًا ما نشجع عملاءنا على إظهار هذه المشاعر لأحبائهم. لهذا السبب نعمل دائمًا على خلق أو تسليط الضوء على مناسبات اجتماعية جديدة. في العام الماضي، أدركنا الاختلاف في وعي الجمهور بين يومي الأم والأب، وقررنا تشجيع الناس على الاحتفال بالآباء أيضًا، وبحمد الله نجحنا ورأينا شركات أخرى تحذو حذونا. هذا العام نريد مواصلة البناء على أهمية هذا اليوم، ولعب دور في جعله لا يقل أهمية عن عيد الأم".

يُذكر أن "فلاورد" هو متجر إلكتروني تَأسس عام 2017، معنيّ بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت؛ حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها؛ ليتم تنسيقها من قِبَل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية، لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة؛ لضمان أفضل تجربة للعملاء.