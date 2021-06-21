اليوم بداية الصيف .. درجات الحرارة ونصائح لمواجهة حالة الطقس الحار من «الأرصاد»

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بدأ فصل الصيف رسميًا اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، ويستمر 3 شهور حتى يوم الأربعاء 22 سبتمبر، ومع بداية الصيف تكون درجات الحرارة اليوم شديدة الحرارة في الصعيد وحارة في القاهرة وعة اماكن أخرى في مصر، وتكون حالة الطقس اليوم شبيهة بحالة الطقس غدًا وهي قريبة من حالة الطقس أمس، وتكون درجة الحرارة الأعلي للعظمى اليوم في مصر 41 درجة بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

نصائح الأرصاد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة مع بداية الصيف

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين مع بداية شهر الصيف أهمها عدم التواجد مباشرة تحت أشعة الشمس خلال الفترة من الظهر وحتى الساعة الخامسة، واستخدام غطاء للرأس أو المظلة عند التعرض لأشعة الشمس مباشرة تجنبًا للإصابة بأشعة الشمس.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التواجد في الأماكن سيئة التهوية أو المغلقة، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، وتجنب الملابس المصنعة من الألياف الصناعية، والإكثار من شرب المياه طوال اليوم.

حالة الطقس اليوم مع بداية الصيف والظواهر الجوية المتوقعة في مصر

توقع هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا وحار على القاهرة الكبري وكذلك الوجه البحري، بينما يكون معتدل على السواحل الشمالية.

وتكون حالة الطقس لطيفة ليلاً على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحر اليوم

يتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ومترين إلا ربع، وإتجاه الرياح من شمالي غربي إلى شمالي شرقي، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وتكون الرياح نشطة على القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح شمالية غربية على مصر عمومًا ما عدا السواحل شمالية فيكون إتجاه الرياح شمالي وتتراوح سرعتها من 14 إلى 17 عقدة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة وباقي المدن المصرية

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تنخفض درجة الحرارة العظمي في القاهرة بمقدار درجة واحدة بينما ترتفع في الإسكندرية درجة واحدة للعظمي، وتكون درجة الحرارة اليوم في القاهرة 34- 21، وتصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 30- 20 درجة.

تكون أعلي درجات الحرارة في مصر اليم للعظمي 41 درجة في أسوان والوادي الجديد وإدفو والأقصر، بينما تكون أقل درجات الحرارة العظمي اليوم في مصر 26 درجة في مطروح.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في طنطا 33-21، شبين الكوم 34-21، الزقازيق 34-21، دمياط 27-21، المنصورة 34-21، بلطيم 29- 20، مطروح 26- 20، دمنهور 33- 21، الإسماعيلية 34- 19، سيوة 35- 20، السويس 34- 21، العريش 32- 19، الغردقة 36- 25، شرم الشيخ 38- 26 درجة.

وتكون درجات الحرارة أيضًا في أسوان 41- 24 الأقصر 41- 25، إدفو 41- 24، الوادي الجديد 41- 25، أسيوط 38- 21، أبوسمبل 40- 24، الفيوم 37-21، قنا 40- 25، سوهاج 38- 22، المنيا 38- 21، بنى سويف 37- 21 درجة.