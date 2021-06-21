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طقس حار على شمال سيناء

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طقس حار على شمال سيناء طقس حار على شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، طقس حار خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين15 وحتي 34 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 19 إلى 32 درجة، ورفح ما بين 19 إلى 29 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 15 إلى 34 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الاحوال الجوية وعدم تلقي أي اخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

يذكر أن اليوم الاثنين هو بداية فصل الصيف رسميًا ، حيث بدأ فصل الصيف في الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحا من صباح اليوم، طبقًا للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

المصرى اليوم

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