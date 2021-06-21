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آمال ماهر تكشف أسباب اعتزالها الغناء.. وتشكر جمهورها: «إن شاء الله سألتقي بكم»

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آمال ماهر تكشف أسباب اعتزالها الغناء.. وتشكر جمهورها: «إن شاء الله سألتقي بكم» آمال ماهر تكشف أسباب اعتزالها الغناء.. وتشكر جمهورها: «إن شاء الله سألتقي بكم»

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أعلنت المطربة آمال ماهر عدولها عن قرار اعتزال الفن، مرجعة قرارها السابق بالاعتزال إلى مرورها بظروف نفسية صعبة، على حد قولها.

وكشفت آمال ماهر ع أسباب قرار الاعتزال، وكتبت عبر حسابها على «فيسبوك»: «جمهوري الحبيب أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط».

أضافت: «لقد مررت بظروف نفسيئة سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة وكانت قريبة إلى قلبي وأيضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر على حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال لذلك أحببت أن أوضح حقيقة موقفي».

وتابعت: «أشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر عني للاطمئنان عليا وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي التقي بكم».

كانت آمال ماهر أعلنت منذ اسبوعين اعتزالها الغناء لأسباب خارجة عن إرادتها.

المصرى اليوم

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