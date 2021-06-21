مباحثات مصرية- ليبية لتعزيز التعاون فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد

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استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفدا رفيع المستوى من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبى، برئاسة الدكتور فيصل أحمد قرقاب، رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية، لتفعيل أوجه التعاون المشترك بين مصر وليبيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، فى ضوء مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين إبريل الماضى.

هذا وقد عقد الجانبان اجتماعا موسعا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين وفقا لمذكرات التفاهم الثلاث الموقعة بين مصر وليبيا، حيث تم توقيع مذكرتى تفاهم بهدف التعاون فى إعادة بناء البنية التحتية المعلوماتية فى ليبيا والاستفادة من المنظومة المصرية للكوابل الدولية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لبناء القدرات وإعداد الكوادر التقنية من الشباب الليبى، بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما شهد الاجتماع طرح الرؤى حول سبل دعم التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمى، والخدمات البريدية، وبناء القدرات وصقل المهارات الرقمية للشباب فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، فضلا عن التعاون فى المجالات المتعلقة بالبنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات، وتأهيل الكوادر الليبية فى مجال الأمن السيبرانى والتصدى للهجمات السيبرانية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم الاتفاق على تسريع وتيرة التعاون المثمر القائم على المصالح المشتركة بين مصر وليبيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من البلدين لوضع خطة محددة بموضوعات وجدول زمنى لتنفيذ مشروعات التعاون المشترك فى مجالات الربط البينى والكوابل البحرية، ومشروعات التحول الرقمى من خلال نقل التجربة المصرية لليبيا والاستفادة من قصص النجاح التى حققتها ليبيا فى هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون فى خلق كوادر متعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال استضافة الشباب الليبى فى دورات تدريبية فى مصر، وإنشاء مراكز للتدريب فى المدن الليبية، كما تم الاتفاق على التعاون فى مجالات ريادة الأعمال ورعاية الفكر الابتكارى للشباب، ومراكز البيانات، وإدارة المشروعات، مع بحث إمكانية الاستعانة بالخبرات المصرية فى إدارة المشروعات بليبيا وتبادل الرؤى وقصص النجاح والخبرات بين البلدين فى هذا المجال.

يذكر أن الوفد الليبى يزور مصر، خلال الفترة من 19 حتى 22 يونيو، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة عددا من الاجتماعات التنفيذية.