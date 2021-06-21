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فرج عامر يكشف الوجهة المقبلة لحسام حسن

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فرج عامر يكشف الوجهة المقبلة لحسام حسن فرج عامر يكشف الوجهة المقبلة لحسام حسن

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كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن الوجهة المقبلة لحسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري والمُعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي.

وتنتهى إعارة حسام حسن، مع أهلي طرابلس، في نهاية الموسم الجاري، وهناك العديد من الأندية تسعى للحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيي المقبل، على رأسها نادي .

وكتب فرج عامر، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«رغبة حسام حسن نجم نادي سموحة المعار إلى الاهلي الليبي، هي التي سوف تحدد محطته القادمة، في ظل رغبات العديد من الاندية للحصول على خدماته».

يُذكر أن سموحة يستعد لخوض مباراة الإسماعيلي الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة وتعرض للهزيمة في مباراتين، أحرز لاعبوه 43 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.

المصرى اليوم

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