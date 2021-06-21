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وزير الرياضة ونظيره الفلسطيني يكرمان الشيشيني وحرب وقدامى اللاعبين

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وزير الرياضة ونظيره الفلسطيني يكرمان الشيشيني وحرب وقدامى اللاعبين وزير الرياضة ونظيره الفلسطيني يكرمان الشيشيني وحرب وقدامى اللاعبين

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين ،اليوم الأحد، احتفالية تكريم لاعبي كرة القدم القدامى تحت عنوان «يوم الوفاء» والتي تنفذها الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى.

حضر الحفل اللواء عبدالمنعم الحاج رئيس الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى،ومجموعة من أعضاء الجمعية منهم ربيع ياسين و، والإعلامي طارق رضوان، وصلاح دندش أمين صندوق الجمعية، وفيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، ونخبة من نجوم كرة القدم القدامى، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

أقيمت الاحتفالية بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة اوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو عز الدين طه، وقدم الشباب أعضاء الاوركسترا مجموعة منوعة من الأغاني الوطنية.

في كلمته، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لمجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبين القدامى في تقديم الخير والدعم للرياضيين المصريين، مشيراً أن الوزارة تساند وتدعم الجمعية في الاهتمام بأحوال قدامي الرياضيين، موجهاً التحية والتقدير لكل النجوم الكبار المشاركين في الاحتفالية.

من جانبه، تقدم اللواء عبدالمنعم الحاج بالشكر والتقدير لجميع اللاعبين القدامى الذين قدموا الكثير لكرة القدم المصرية، مشيداً بدور وزير الشباب والرياضة في تقديم الدعم الدائم والمساندة لجمعية رعاية اللاعبين القدامى.

شهدت الاحتفالية تكريم كل من «الدكتور طه إسماعيل، اللواء يوسف الدهشوري حرب، الدكتور عمرو أبوالمجد،، مشير عثمان، الكابتن فكري صالح،، ماهر همام، سعيد الشيشيني، الراحل محمد زمزم، الكابتن طارق العشري، أحمد الكأس، ثروت فرج، سعيد الجدي، وحيد كامل، حمدي ابو راضي، على المصري، وسعيد فتحي».

المصرى اليوم

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