أخبار عاجلة

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
وزير التعليم لطلاب الثانوية مفيش داعي للتوتر ومتابعوش السوشيال ميديا -
بيض بلال وكريم علام وشفيق..اغرب أسامي سندوتشات في وسط البلد -
وزير التعليم لتليفزيون اليوم السابع محدش يقدر يقول امتحان العربي للثانوية صعب -
أخطر القتلة على وجه الأرض.. الناموسة تضيع حياة مليون إلا ربع سنويا -
وزير التعليم نتيجة عربي الثانوية بعد أسبوع.. وجمع حليب مش مربط الفرس -
وزير التعليم أي حد ادعي تسريب امتحان اللغة العربية نصاب.. وإحنا مسيطرين -
عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن -
فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها -
موكا حجازى فتاة تيك توك جديدة تثير الجدل.. متهمة بنشر فيديوهات خادشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سد النهضة .. السودان يوضح مفهوم وشروط الاتفاق المرحلي للملء الثاني وموقف

Print
سد النهضة .. السودان يوضح مفهوم وشروط الاتفاق المرحلي للملء الثاني وموقف مصر سد النهضة .. السودان يوضح مفهوم وشروط الاتفاق المرحلي للملء الثاني وموقف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن المقصود باتفاق مرحلي بخصوص سد النهضة هو اتفاق من جزئين: الاول خاص بالملء الثاني، والثاني محدد له سقف زمني لا يتجاوز 6 أشهر لكل القضايا المتعلقة بالسد.

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع قناة «العربية الحدث»، أمس: «تحدثنا قبل أسبوع في لقائنا الأخير مع أشقائنا في وتفهموا ضرورة الاتفاق على الملء لأن الملء دون اتفاق يضر جدا بمصالح السودان، ولكن الوضع مختلف مع مصر لأنها محمية ببعد يصل إلى 2000 كلم بين سد النهضة وسد أسوان، ولأن سد مصر يحميها من أي تذبذب على المدى القريب، وقد استجابت مصر للرؤية السودانية للمرة الثانية خلال هذا العام».

وأوضحت الوزيرة أن الأمر مهم وهو طرح من الاتحاد الافريقي ومدعوم من الامم المتحدة والجانب الأمريكي والاتحاد الأوروبي، وله 4 شروط وهي:

1- أن يكون هناك سقف زمني بين التوقيع على الاتفاق الأول والاتفاق النهائي الشامل يصل إلى 6 أشهر.

2- أن يبنى هذا الاتفاق على كل المسائل التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها، أي لا يبدأ من جديد.

3- وجود وساطة قوية وفاعلة من الجانب الأمريكي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي.

4- أن يكون هناك ضمانات دولية واضحة على كل المستويات كأن يكون هناك عقوبات بشكل محدد على أي طرف لا يلتزم بشروط الاتفاق، ويوجد العديد من الضمانات على المستوى القانوني والسياسي يمكن طرحها.

وعما يثار حول أن سد النهضة أمر واقع تفرضه إثيوبيا، قالت وزيرة رالخارجية السودانية إنها حضرت جانبا من المفاوضات في الكونغو، وتأكد لها أن الجانب الإثيوبي يسعى للمماطلة ويعمل على التضليل الإعلامي خاصة مع الشعب الاثيوبي بتصوير أن مصر والسودان يرفضان السد والتنمية لإثيوبيا، فضلا عن مساعيها لشق الموقف العربي بزعمها أن 3 دول عربية حريصة على استقرار اثيوبيا وتصريحاتها بشأن العرب الأفارقة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

100 جنيه زيادة وطن النترات بـ4600 جنيه.. سعر السماد في مصر الأحد 11 يوليو 2021

100 جنيه زيادة وطن النترات بـ4600 جنيه.. سعر السماد في مصر الأحد 11 يوليو 2021