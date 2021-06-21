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الإسماعيلي يسعي لتجهيز «مارسيلو» قبل مواجهة سموحة

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الإسماعيلي يسعي لتجهيز «مارسيلو» قبل مواجهة سموحة الإسماعيلي يسعي لتجهيز «مارسيلو» قبل مواجهة سموحة

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يسابق الزمن حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الإسماعيلي من أجل اللحاق بمواجهة نادي سموحة المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق ٢٧ من شهر يونيو الجاري.

ويخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي للدراويش منذ تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المقاصة في الجولة قبل الماضية من عمر بطولة الدوري العام.

ويرفض الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة ايهاب جلال التسرع في عودة اللاعب حتى ينتهي من برنامجه التأهيلي بالكامل، خوفًا من تفاقم الإصابة في ظل حاجة الفريق إلى مجهودات اللاعب في المباريات المتبقية بالموسم.

وكان محمود البدري الظهير الأيسر الأساسي للفريق هذا الموسم قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، مما استدعى النادي الاسماعيلي لإستعارة حسين السيد من نادي طلائع الجيش إلى نهاية الموسم.

المصرى اليوم

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