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سيراميكا يستعد للجونة برباعية في مرمى بايونيرز

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سيراميكا يستعد للجونة برباعية في مرمى بايونيرز سيراميكا يستعد للجونة برباعية في مرمى بايونيرز

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فاز نادي سيراميكا، على نظيرة بايونيرز، أحد اندية القسم الثاني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الأحد، استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز والمقرر لها السبت المقبل.

وسيطر سيراميكا على معظم فترات المباراة، وأحرز أحمد غنيم مهاجم الفريق الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 8 من الشوط الأول، وأضاف محمد توني الهدف الثاني في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

ومع نهاية الشوط الأول سجل فريق بايونيرز الهدف الأول في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وأشرك ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بعض اللاعبين الذي تم تصعيدهم للفريق الأول مع بداية الشوط الثاني، ونجح أحمد غنيم في تسجيل الهدف الثالث للفريق بعد عرضية متقنة من ضياء قنديل، ليُسكنها غنيم في شباك باينورز في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 71 واصل أحمد غنيم، مهاجم الفريق، تألقه بإحراز الهدف الرابع للفريق والثالث له في المباراة، بعدما تلقى عرضية متقنة من ضياء قنديل ليُقابلها غنيم برأسه محرزًا الهدف الرابع لسيراميكا كليوباترا.

واستطاع فريق بايونيرز احراز الهدف الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، ثم الهدف الثالث في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز فريق سيراميكا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

المصرى اليوم

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