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يترقب مسؤولى نادى الزمالك الموقف النهائي و الاخير لحسام حسن مهاجم الفريق الكروي الاول بنادى سموحة، و المعار لأهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم الجاري.

حيث يأمل أبناء القلعة البيضاء في تدعيم صفوف الفريق الأول بمهاجم متميز عقب رحيل مصطفي محمد الى جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وطلب كارتيرون المدير الفنى التعاقد مع اللاعب خاصة وأن مركز الهجوم يعانى منذ رحيل مصطفي محمد بالرغم من التعاقد مع مروان حمدي من صفوف مصر المقاصة و التونسي سيف الدين الجزيري من صفوف المقاولون العرب.

ويترقب مسئولو الزمالك انتهاء إعارة حسام حسن لنادى أهلى طرابلس للحصول على خدماته فى الموسم الجديد، حال التوصل لاتفاق مع سموحة بخصوص ضم اللاعب، ولكن يشترط النادى الأبيض عدم المغالاة فى طلبات النادى السكندرى المادية، مثلما حدث فى الانتقالات الشتوية الماضية.