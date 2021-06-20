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العميد يصحح أخطاء الاتحاد قبل مواجهة غزل المحلة

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العميد يصحح أخطاء الاتحاد قبل مواجهة غزل المحلة العميد يصحح أخطاء الاتحاد قبل مواجهة غزل المحلة

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تغلب الفريق الكروي الاول بنادى الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن المدير الفنى، على نظيرة كفر الدوار بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقان مساء اليوم «الاحد» استعدادا لمباريات الدورى الممتاز، جاءت اهداف الاتحاد السكندري عن طريق السيد سالم وعادل نيمار.

ويسعي حسام حسن، المدير الفنى لتجهيز اللاعبين بشكل جيد على المستوى الفنى والبدني، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المرتقبه المقرر لها يوم 25 يونيو الجاري على أرض ملعب غزل المحلة، وكذلك تصحيح اخطاء اللاعبين

وطالب الجهاز الفني لزعيم الثغر، بقيادة العميد، بتجهيز اللاعبين من خلال المباريات الودية، حتى لا يفقد اللاعبون حساسية المباريات، خاصة بعد الفوز في آخر مباراتين على أسوان والمقاصة.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري منافسه غزل المحلة يوم 25 يونيو الجاري على ملعب زعيم الفلاحين، في إطار مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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