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البنك الأهلي يهزم المقاولون العرب ودياً

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البنك الأهلي يهزم المقاولون العرب ودياً البنك الأهلي يهزم المقاولون العرب ودياً

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فاز الفريق الكروي الأول بنادى البنك الأهلي على نظيرة المقاولون العرب، بهدف مقابل لاشيئ، فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقان مساء اليوم، استعدادا لمباريات الدوري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق احمد شرويدة من ركلة جزاء ويسعي خالد جلال المدير الفنى للبنك الاهلي، لتجهيز لاعبيه فنيا و بدنيا بشكل جيد من اجل استعادة نغمه الانتصارات من جديد عقب الهزيمة التى تلقاها الفريق فى الجولة الماضية امام انبي بثلاثة اهدفا مقابل هدفين.

ويأتي ذلك فى الوقت الذى رصد فيه مسؤولى البنك الاهلي مكافات مالية كبيرة للاعبين من اجل تحفيزهم للبقاء فى الدوري الممتاز الموسم المقبل ، حيث ينافس الفريق على البقاء مع اندية الانتاج الحربي ووادي دجلة واسوان.

المصرى اليوم

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