بيراميدز يتعادل مع الرجاء المغربي سلبياً

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تعادل بيراميدز مع ضيفه الرجاء المغربي بدون أهداف، في إطار مباريات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وظهر الفريق المصري بمستوى متواضع خلال أحداث الشوط الأول وهو ما سمح للضيوف بالظهور والاقتراب من التسجيل في أكثر من مناسبة لولا تألق حارس المرمى أحمد الشناوي، وتحسن أداء نسبياً خلال الفترة الثانية وسط محاولات هجومية ولكنها لم تسفر عن أهداف.

وسيحظى الرجاء المغربي بأفضلية نسبية خلال مباراة العودة المقرر لها الأحد المقبل، نظراً لعاملي الأرض والجمهور.

وكان شبيبة القبائل قد تمكن من خطف تعادل مثير أمام مضيفه القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف، ليقترب من بلوغ المباراة النهائية.