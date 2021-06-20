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"أنفوجرافيك".. 66 ألف مخالفة تكشفها الجولات الرقابية على منتجات الإنارة

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نفذت عدة جهات حكومية جولات رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة في عددٍ من مناطق المملكة للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات.

وشملت الجولات كلاً من: الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية، ونتج عنها 2936 زيارة منفذة، ومخالفة 62 منشأة، وضبط 66380 منتجًا.

وتنوعت المخالفات ما بين: منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة ، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة "أسود وأبيض"، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعًا، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح "مطموس، ممزقة، غير مقروءة".

شارك في الجولات الرقابية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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