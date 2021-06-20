طاقم تحكيم سعودي يدير مباريات دوري أبطال آسيا "منطقة الشرق"

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الشمراني والرفاعي يشاركان في قيادة كأس العرب للشباب

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم سعودي دولي لإدارة مباريات المجموعة العاشرة من دوري أبطال آسيا2021 "منطقة الشرق" المقررة إقامتها في تايلاند.

وتنطلق منافسات المجموعة العاشرة والتي تضم أندية بورت المُضيف لأندية غوانغزهو الصيني وبطل هونغ كونغ كيتشي وسيريزو أوساكا الياباني يوم الخميس المقبل والتي يستضيف مبارياتها ملعب بوريرام في تايلاند.

ويضم طاقم التحكيم السعودي الدولي كلاً من :

- تركي الخضير "حكم ساحة".

- محمد العبكري "مساعد أول".

- خلف الشمري "مساعد ثانٍ".

فيما سيشارك حكم الساحة الدولي ماجد الشمراني والمساعد الدولي هشام الرفاعي في قيادة مباريات بطولة كاس العرب تحت 20 عاماً والمقامة في جمهورية مصر العربية.