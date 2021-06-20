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صفعَ طالبة وخلع نقابها وقال لها «غوري في داهية».. إيقاف أستاذ بجامعة بني سويف

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أثارت واقعة صفع رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة بنى سويف طالبة بالفرقة الثانية بقسم الفلسفة على وجهها ردود فعل واسعة، خاصة بعد أن تم إيقاف رئيس القسم عن العمل من جانب رئيس الجامعة لمدة 3 شهور أو لحين انتهاء التحقيقات معه.

وحصلت «المصرى اليوم» على قرار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف -الصادر اليوم- بإيقاف الدكتور حسين يوسف أستاذ مساعد بقسم التاريخ، استنادا إلى قانون تنظيم الجامعات.

وكذلك حصلت «المصري اليوم» على مذكرة مقدمه من الدكتور رمضان عامر عميد كلية الأداب موجهة إلى رئيس الجامعة بالواقعة، حيث قال فيها: «إنه ورد شكوى الطالبة داليا ربيع بالفرقه الثانية قسم الفلسفة التي تشتكي الدكتور حسين يوسف أستاذ مساعد بقسم التاريخ الذي قام بالتعدى عليها ضربا بالقلم على وجهها بعد تسليمها ورقه الاجابه في ماده مصادر البحث الطبيعي، وتم استدعاء الطالبة وسماع أقوالها».

كانت مذكرة الطالبه داليا ربيع خليفة قد روت فيها تفاصيل الواقعة، قائلة: «أثناء قيامي بامتحاني تم الاعتداء على بالضرب بالقلم.. اللي حصل كان الدكتور رئيس القسم يقوم بالمرور على اللجان فقال لي أنا عايز منك إثبات شخصية إديتو جواز السفر والدكتوره المرافقة رفعت النقاب وتاكدت من شخصيتى ودخلت الامتحان.. وأنا خارجه من الامتحان بعد ما خلصت الامتحان قلت أعتذر للدكتور على إنه شد معانا وبقول له أنا آسفه لسه مكملتش قال لي اطلعي برا وغورى في داهيه وهاعمللك محضر.. قلت له أنا متكلمتش قال لي أعمل لك محضر أنا مش هسيبك بقوله فيه ايه حضرتك هو (إحنا من الشارع) فوجئت به ضربني بالقلم وقلعنى النقاب قدام زمايلي والمراقبين وكلهم شهود والله العظيم هو ده اللي حصل أثناء ماده مصادر البحث العلمي».

مذكرة الطالبة

المصرى اليوم

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