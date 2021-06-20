الرقابة المالية : برامج تدريبية لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية

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أهدى معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجين تدريبين بعنوان «مقدمة في التأمين متناهى الصغر»، وبرنامج أساسيات التخصيم لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وزيادة مجالات التعاون بينهما، وفي إطار حرص هيئة الرقابة المالية على تلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين بالهيئة الفلسطينية، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم لتمكينهم من المشاركة في البرامج التدريبية المتعددة للمعهد.

وقال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إنه تم الاتفاق مع هيئة سوق المال الفلسطينية على إهداء البرنامجين؛ لدعم النواحي التدريبية ونقل الخبرة في ذلك التخصصين لدى الجانب الفلسطيني الشقيق، في إطار التعاون الأخوى وتوسع نطاق خدمات المعهد ليشمل الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهات الرقابية بالقطاع المالى غير المصرفي بالدول العربية.

وأضاف «رمضان»، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الفترة القادمة ستشهد تطورًا نوعيًا لأداء المعهد إقليميًا، وتوسعًا جغرافيًا باستهداف البرامج التدريبية وورش العمل للمعهد للأسواق المالية غير المصرفية في الدول العربية الشقيقة.

جدير بالذكر أن المعهد يسعى إلى الانطلاق ببرنامجه التعليمي الماجستير الدولي في الأسواق المالية-الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والمقدم بالتعاون مع معهد دراسات البورصات بإسبانيا IEB إلى المنطقة العربية، ويتيحه للدراسين بها، حيث تتنوع الدراسة ما بين حضور فعلى والدراسة عن بٌعد ثم يقوم المشاركين بعمل أبحاث، ويختتم برنامج الماجيستير بالسفر لمدة أسبوعين إلى اسبانيا، وجارى التحضير لقبول الدفعة الثانية للماجيستير.

وبدأت دراسة الدفعة الأولى لبرنامج الماجستير في الثالث والعشرين من مايو الماضي، وفي طريقها للانتهاء من دراسة المادة الثانية من أصل سبعة مواد للماجستير خلال الأسابيع المقبلة.