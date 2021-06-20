حزب باشينيان يتقدم في الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حقق القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان وحزب (العقد المدني) الذي يقوده تقدما مبكرا مع استمرار فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد والتي كانت سباقا محتدما مع الكتلة السياسية التي شكلها الرئيس السابق روبرت كوتشاريان باسم (إحياء أرمينيا).

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن البيانات الأولية التي نشرتها اللجنة المركزية للانتخابات في أرمينيا أظهرت حصول حزب باشينيان على 58 بالمئة من الأصوات مقابل 22 بالمئة لتحالف كوتشاريان استنادا إلى فرز بطاقات 80 من بين 2008 مراكز اقتراع.

لكن النتائج الأولية في العاصمة يريفان منحت تحالف كوتشاريان 68 بالمئة من الأصوات مقابل 19 بالمئة لحزب باشينيان.

ووضعت استطلاعات الرأي الحزبين في مستوى متقارب للغاية في الانتخابات المبكرة التي دعت إليها الحكومة لإنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بعد خسارة قوات تنحدر من عرق الأرمن حربا استمرت ستة أسابيع ضد أذربيجان العام الماضي وتخليها عن أراض في إقليم ناجورنو قرة باغ وحوله.

ويتعرض باشينيان لضغوط منذ ذلك الحين مع استمرار احتجاجات في الشوارع تطالبه بالتنحي لمسؤوليته عن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب. وبموجب الاتفاق، الذي توسطت فيه روسيا، استعادت أذربيجان السيطرة على الأراضي التي خسرتها في حرب نشبت أوائل التسعينات.