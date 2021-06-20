4 انتصارات في انطلاقة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا

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بحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ومساعد وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، والنائب الشرفي لرئيس الاتحاد العربي محمد روراوه، ورئيس الاتحاد المصري أحمد مجاهد، انطلقت اليوم الأحد منافسات النسخة السابعة من كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأُقيمت 4 مباريات في انطلاقة البطولة، حيث فاز منتخب مصر على النيجر 2-0، ومنتخب المغرب على طاجيكستان 6-1، ومنتخب الإمارات أمام جيبوتي 8-0، وأخيرًا الجزائر أمام موريتانيا بهدف دون رد.

في المجموعة الأولى، حقق منتخب مصر فوزًا بهدفين دون مقابل أمام النيجر على استاد القاهرة الدولي، سجلهما كل من عبدالرحمن السيد ويوسف أحمد، بينما فاز منتخب الجزائر بنتيجة 1-0 على موريتانيا، وسجل الهدف اللاعب عصام بوعون.

بتلك النتائج، يتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر صاحب المركز الثاني، يليهما موريتانيا والنيجر تواليًا.

وفي المجموعة الثانية، فاز منتخب المغرب على طاجيكستان بنتيجة 6-1، وسجل له كل من محمد رديد (هدفين) وعمر صديق وبلال الخنوس وحسن أقبوب وإلياس بوغافر، بينما جاء هدف طاجيكستان عن طريق خوسرو تاهيروف.

وفي المجموعة نفسها حقق منتخب الإمارات فوزًا بنتيجة 8-0 على جيبوتي، وسجل له كلٌ من منصور المنهالي (هدفين) ومحمد اليماحي وعيسى الحراصي وسلطان الأميري ومحمد الوافي ومبارك بن زامة وضاري المازمي.

بتلك النتائج، يتربع منتخب الإمارات على صدارة المجموعة الثانية بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب المغرب صاحب المركز الثاني، يليهما طاجيكستان وجيبوتي.