«صحة كفرالشيخ» تنظم قافلة طبية بقرية «أبودراز» ضمن «حياة كريمة»

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، الأحد، قافلة طبية بقرية أبودراز التابعة لمركز فوه لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، تأكيدًا لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

من جانبها، قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ في تصريحات صحفية، الأحد، إن القافلة ضمت ١٢ عيادة لـ١٠ تخصصات من تخصصات «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والأنف والأذن والجلدية والنساء والفم والأسنان»، مشيرة إلى شارك في القافلة ١٠ عيادات متنقلة، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية والقري المجاوره وتوابعها وتعاون ملموس من رئاسة القرية وأبناءها.

وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على ٢١٢٣ متردد وعمل تحاليل لعدد ١٥٨ مريض وأشعة لعدد ٧٨ مريض وعمل تقارير طبية لعدد ١٠ مريض وتحويل ٥٦ حالة لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج، ويتم صرف جميع الأدوية بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من الندوات التثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها ١٩٣٥ زائر.