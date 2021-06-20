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أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة مصر المقاصة في إطار لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وشهدت القائمة عودة محمد عواد بعدما أبعدته الإصابة عن مواجهة أسوان الأخيرة في الجولة الـ26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش»- محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي الونش- محمد عبدالسلام- محمد عبدالشافي- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف- محمود عبدالعزيز- إسلام جابر- يوسف أوباما- أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أشرف بنشرقي- حسام أشرف.

خط الهجوم: سيف الجزيري- مروان حمدي.

يذكر أن الزمالك سيواجه مصر المقاصة الثلاثاء المقبل في إطار مباريات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.