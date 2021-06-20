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متخصصة بمحاكم الأسرة: إثبات الاغتصاب الزوجي في يد الطب الشرعي

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متخصصة بمحاكم الأسرة: إثبات الاغتصاب الزوجي في يد الطب الشرعي متخصصة بمحاكم الأسرة: إثبات الاغتصاب الزوجي في يد الطب الشرعي

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أكدت مها أبوبكر، المتخصصة في شؤون محاكم الأسرة، أن الاغتصاب الزوجي جريمة موجودة وليس له ردع أو عقاب ولا يوجد مادة في القانون الجنائي تتحدث عنه، مشيرة إلى أن عقد الزواج يجب أن يقوم بالمودة والرحمة وأن يكون الزوج هو الأمان لزوجته، متسائلة: «كيف يأتي الزوج بهذه الواقعة؟».

وأضافت «أبوبكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن التوقيع على أوراق من الزوجة في كل علاقة بينهما هي تسخيف من الموضوع، مشيرة إلى أن الاغتصاب الزوجي يرتبط بوجود عنف من قبل الزوج وهذا ما سيثبته الطب الشرعي، منوهة إلى أن عدم وجود عنف من قبل الزوج على الزوجة ستكون في هذه الحالة عبء أكبر على الزوجة إثبات الاغتصاب كوجود رسائل بينهما أو تحكيم الأهل.

وأوضحت أن البيت يجب أن يكون لأمان الزوجة ويجب أن يكون هذا حقها، مؤكدة أنها لابد أن يقف الزوج بجانب الزوجة وإشعارها بالأمان في حياتها.

المصرى اليوم

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