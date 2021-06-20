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رئيس "هيئة الأركان العامة" يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين

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نيابة عن ولي العهد.. وشملت أفرع القوات المسلحة ورئاسة الحرس الملكي

رئيس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، رعى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين بأفرع القوات المسلحة ورئاسة الحرس الملكي.

وتفصيلاً، كان في استقباله رئيس الأركان قائد القوات البرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح الحضيف.

وفي الحفل الخطابي المعد للمناسبة ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية، اللواء الركن الدكتور علي بن صالح الحضيف، كلمة بهذه المناسبة. عقب ذلك استمع الرويلي إلى كلمة الخريجين، قبل أن يؤدي الخريجون القَسَم، بعد ذلك أُعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.

وحضر الحفل: مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البـياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار ضباط القوات المسلحة.

وفي ختام الحفل التُقطت الصور التذكارية، وعُزف السلام الملكي.

رئيس

رئيس

رئيس

رئيس

رئيس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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