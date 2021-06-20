عضو مكافحة كورونا: توقعات ببداية الموجة الرابعة لـ«كورونا» بنهاية أغسطس

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قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعراض متحور دلتا تشبه نزلة البرد التي نعرفها جميعًا، مشيرًا إلى أن كل مضادات الفيروسات الحالية ليست لفيروس كورونا، حيث إنها لم تصنع أو تخلق من اجل الفيروس.

وذكر عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، والذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة، أن فعالية اللقاحات الموجودة حاليا ضد سلالة دلتا كورونا تتراوح مابين 30 إلى 61%.

وواصل النادي قائلا إن :«أوروبا هي أكثر قارة يوجد بها متحور دلتا كورونا، والمتحور شرس وسريع الانتشار وقوته ضعف قوة السلالات القديمة»، مضيفا أن الإصابة بسلالة دلتا كورونا واردة جدا بعد التطعيم باللقاح.

وتابع النادي أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا من المتوقع ان تكون نهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر.