«حميات الأقصر» يوزع استمارات استطلاع رأي على المرضى حول أداء المستشفى

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وزعت ادارة رضاء المنتفعين بمستسفى حميات الأقصر، الأحد، استبيان على جميع المتواجدين من المرضى ومرافقيهم في اقسام اللجنة القومية للفيروسات الكبدية والاستقبال إضافة لمتلقى اللقاح، لاستطلاع رأيهم بكل ما يخص المستشفى من خدمات ونظافة وتعامل .

و عقد الدكتور محمد الرملى اجتماعا مع جميع العاملين بالمستشفى بعد فرز الاستبيان وتجميع نقاط وملاحظات المنتفعين، عرض فيه بعض الملاحظات على الاداء العام وقدم الشكر لجميع العاملين على النظرة الايجابية والخدمة الجيدة التي يتم تقديمها للجمهور.

واكد على مراعاة كل السبل لتقديم افضل خدمة في المستشفى واتباع كل وسائل مكافحة العدوى والجودة، موضحا ان ذلك تحت رعايه الدكتور وكيل الوزاره دكتور طاهر ايوب ووكيلة المديرية الدكتوره الهام محمد محمود.