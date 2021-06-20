814 مليون جنيه خسائر البورصة في ختام تعاملات اليوم

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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في ختام جلسة اليوم «إيجى إكس 30» بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 9797 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجى إكس 50» بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12302 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3824 نقطة. وخسر رأس المال السوقي 814 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 632.287 مليار جنيه.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2329 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان»، بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة. في سياق متصل ارتفعت 8 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 5.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.36%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.98%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.9%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.83%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.47%، وأخيرًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.36%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 1.73%، أعقبه قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.16%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.52%، ثم الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.14%.