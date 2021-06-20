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«المحامين»: النقيب يمنع إقرار رسوم جديدة من الفرعيات

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«المحامين»: النقيب يمنع إقرار رسوم جديدة من الفرعيات «المحامين»: النقيب يمنع إقرار رسوم جديدة من الفرعيات

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أعلنت نقابة المحامين، عن قرار رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم، بشأن بعض الشكاوى من المحامين، بخصوص فرض النقابات الفرعية رسومًا تحت مسميات مختلفة، دون أن تكون في القانون، أو بأوامر النقابة العامة.

ونص القرارعلى:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبما تلقينا من شكاوى بعض الزملاء، حول أن بعض النقابات الفرعية تفرض رسومًا تحت مسميات مختلفة، دون أن تكون في القانون، أو بأوامر النقابة العامة، قررنا:

أولاً: لا يجوز للنقابات الفرعية تقرير رسوم جديدة أو زيادة المقرر منها تحت أي مسميات إلا بالرجوع للنقابة العامة وصدور قرار منها بذلك.

ثانيًا: يتولى الأمين العام إخطار النقابات الفرعية بذلك.

ثالثًا: ينشر على موقع النقابة العامة لإحاطة الجميع به، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المصرى اليوم

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