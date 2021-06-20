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عضو الجمعية المصرية للمناعة: سنصل إلى «صفر كورونا» خلال شهرين

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عضو الجمعية المصرية للمناعة: سنصل إلى «صفر كورونا» خلال شهرين عضو الجمعية المصرية للمناعة: سنصل إلى «صفر كورونا» خلال شهرين

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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الموجة الثالثة من بدأت في أول إبريل، مشيرًا إلى أن الذروة للموجة الثالثة كانت يوم 15 مايو وكانت أعلى نسبة في أعداد إصابات فيروس كورونا والبيان اليومي.

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الموجة الثالثة كانت أقل من الموجتين الأولى والثانية وهي على عكس ما حققته من انتشار واسع في باقي دول العالم، مشيرًا إلى أن المنحنى الخاص بإصابات كورونا في الانخفاض المستمر.

وأوضح أن الاستمرار على تطبيق الإجراءات الاحترازية سيعطينا فرصة من انتهاء فيروس كورونا في مصر، كما أن تطعيم الفئات المختلفة يمنع الاصابات ويمنع دخول المستشفيات ويقلل من الوفيات، مشيرًا إلى أن عدوى الشخص المتطعم بكورونا «تافه» ولن تؤثر على المخالطين به، مشددًا على أنه خلال شهرين سنصل لصفر حالة كورونا، مشيرًا إلى أن الأرقام التي سجلتها مصر في أعداد الإصابات قليلة جدًا بالنسبة للعالم.

المصرى اليوم

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