أخبار عاجلة

استشارية جلدية: لا توجد موانع من أخذ اللقاح بعد حقن الفيلر.. أعراضه بسيطة -
اليوم.. فتح التسجيل بـ ٤٤ وظيفة شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة -
"الحقيل": اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة #الرياض -
محافظ شمال سيناء يؤكد علي اهتمام الدولة بالمصابين وأسر الشهداء -
طقس الأحد في شمال سيناء : شديد الحرارة -
الحظ السيء.. وفاة مسنة أصيبت بسلالتين من كورونا في آن واحد -
ميدالية افتتاح جامعة الإسكندرية .. 3 قطع أثرية تنافس باستفتاء «المتحف القومي» (صور) -
بلا جراحة.. استخراج جسم معدني غريب من معدة طفلة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة -
طقس أول أيام الأسبوع بتوقيع الحصيني: حار جداً نهاراً ومعتدل فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أبوالغيط: إثيوبيا تتسم بالهشاشة.. و«آبي أحمد عايز يلعب دور رامبو ضد الدنيا كلها»

Print
أبوالغيط: إثيوبيا تتسم بالهشاشة.. و«آبي أحمد عايز يلعب دور رامبو ضد الدنيا كلها» أبوالغيط: إثيوبيا تتسم بالهشاشة.. و«آبي أحمد عايز يلعب دور رامبو ضد الدنيا كلها»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعم الجامعة لمصر والسودان في ملف سد النهضة.

وحول تجرؤ إثيوبيا على الجامعة العربية وصدور تصريحات تطالب فيها أديس أبابا الجامعة بالصمت، قال أبوالغيط، في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لن نصمت على انتهاك القانون الدولي ودعم أعضاء الجامعة أمر طبيعي»، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتسم بالهشاشة الناجمة عن العرقيات المنتشرة بها.

وتابع: «آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا وحكومته يريدان لعب دور رامبو ضد الدنيا بأكملها»، مؤكدا أن القانون الدولي المسؤول عن الأنهار الدولية.

وأضاف: «على إثيوبيا احترام حقوق كل الدول المشاطئة، دون إلحاق أذى بدولتي المصب»، مشيرا إلى أن أزمة سد النهضة تحتاج تدخل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ شمال سيناء يؤكد علي اهتمام الدولة بالمصابين وأسر الشهداء

محافظ شمال سيناء يؤكد علي اهتمام الدولة بالمصابين وأسر الشهداء

طقس الأحد في شمال سيناء : شديد الحرارة

طقس الأحد في شمال سيناء : شديد الحرارة

الحظ السيء.. وفاة مسنة أصيبت بسلالتين من كورونا في آن واحد

الحظ السيء.. وفاة مسنة أصيبت بسلالتين من كورونا في آن واحد

ميدالية افتتاح جامعة الإسكندرية .. 3 قطع أثرية تنافس باستفتاء «المتحف القومي» (صور)

ميدالية افتتاح جامعة الإسكندرية .. 3 قطع أثرية تنافس باستفتاء «المتحف القومي» (صور)