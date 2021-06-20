أخبار عاجلة

استشارية جلدية: لا توجد موانع من أخذ اللقاح بعد حقن الفيلر.. أعراضه بسيطة -
اليوم.. فتح التسجيل بـ ٤٤ وظيفة شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة -
"الحقيل": اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة #الرياض -
محافظ شمال سيناء يؤكد علي اهتمام الدولة بالمصابين وأسر الشهداء -
طقس الأحد في شمال سيناء : شديد الحرارة -
الحظ السيء.. وفاة مسنة أصيبت بسلالتين من كورونا في آن واحد -
ميدالية افتتاح جامعة الإسكندرية .. 3 قطع أثرية تنافس باستفتاء «المتحف القومي» (صور) -
بلا جراحة.. استخراج جسم معدني غريب من معدة طفلة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة -
طقس أول أيام الأسبوع بتوقيع الحصيني: حار جداً نهاراً ومعتدل فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حملات تموينية مكثفة بمدينة بيلا

Print
حملات تموينية مكثفة بمدينة بيلا حملات تموينية مكثفة بمدينة بيلا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديريتا والطب البيطري بكفر الشيخ، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، الأحد، حملة مكبرة للمرور على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة والمحال والمخابز ومراقبة الأسعار.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير المحضر رقم ١١٤٢ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دوله طوارئ مركز شرطة بيلا، لعدم الإعلان عن الأسعار، لأحد محال مستحضرات التجميل، وتحرير المحضر رقم ١١٤٣ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بيلا، لعدم الإعلان عن الأسعار، لأحد محال المبيدات الزراعية، والمحضر رقم ١١٤٤ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بيلا، لعدم الإعلان عن الأسعار، لأحد محال البقالة.

كما حررت الحملة المحضر رقم ١١٤٥ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بيلا، لعدم وجود شهادات صحية لأحد المطاعم، والمحضر رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بيلا، لمحل جزارة بقرية دار السلام التابعة لدائرة المركز، لعرضه لحوما مكشوفة عرضة للتلوث البيئى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شرطة التموين»: ضبط 1546 قضية خلال 24 ساعة

«شرطة التموين»: ضبط 1546 قضية خلال 24 ساعة

"مباحث التموين": ضبط 1527 قضية تموينية خلال 24 ساعة  

"مباحث التموين": ضبط 1527 قضية تموينية خلال 24 ساعة  

«4 زجاجات زيت على البطاقة».. التموين تكشف الضوابط الجديدة لصرف السلع

«4 زجاجات زيت على البطاقة».. التموين تكشف الضوابط الجديدة لصرف السلع

التموين تحسم الجدل حول رفض تسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي» لصالح الزمالك

التموين تحسم الجدل حول رفض تسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي» لصالح الزمالك