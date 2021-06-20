مخرجة فيلم «مربى الموالح»: صوّرته بتكنيك جديد على أفلام التحريك

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عقد ضمن فعاليات اليوم الرابع للدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة للمخرجة رادوستينا فيكوفا، عقب عرض فيلمها “مربي الموالح” وأدار الندوة الناقد رامي عبدالرازق.

جاء ذلك بحضور السفير البلغاري deyan katratchev، حيث قالت المخرجة رادوستينا فيكوفا أن تجربة الفيلم “مربي الموالح”جديد على مستوي التكنيك، وانها اختارت هذه الطريقة لانه بسيط كون الفيلم موجه للأطفال كنوع من أنواع العودة إلى سياقات أبسط في فن التحريك لأن أدوات الفيلم من الشغل اليدوي أسرع في توصيل المشاعر.

فيما أكدت انها لا تواجه صعوبة أثناء الفيلم لأنه يستفز شغفه للحصول على عمل صناعة عمل جيد، مضيفة ان العمل كانت مدته ٧ دقائق لكنه استمر سنة كاملة في التنفيذ.

وشكر السفير Dayan katratchev الذي حضر الندوة وشكر المخرجة على هذا العمل الجيد، وسائلها هل العمل حصل على جوائز بالفعل أجابت أن العمل حصل على ٨ جوائز بعد ما تم عرضه في ٤٠ مهرجان ولكنها سعيدة بحصوله على جائزة أشهر مخرجي فن تحريك في بلغاريا.

وعن اختيار الاسم “مربي الموالح” قالت ان الفيلم يعكس جمال الفتاة التي كانت تأكل المربي.

وعبّرت أنه من المستحيل ان يتحول الفيلم من قصير إلى طويل، وأنها تفضل التكثيف من أعمالها.