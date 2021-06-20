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رياض محرز يقترب من برشلونة بفضل ديمبلي

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رياض محرز يقترب من برشلونة بفضل ديمبلي رياض محرز يقترب من برشلونة بفضل ديمبلي

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اقترب الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي من الانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب «راديو كتالونيا» فإن رياض محرز هو الخيار الأول لتعزيز مركز الجناح الهجومي في التشكيلة الأساسية للمدرب الهولندي رونالد كومان خلال منافسات الموسم المقبل.

ويأتي الإصرار الكتالوني لضم الجزائري بعد غياب الفرنسي عثمان ديمبلي عن معظم مباريات الفريق في الموسم الماضي بسبب الإصابة بالإضافة إلى رغبة الإدارة بعدم تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وسبق وعبر برشلونة عن اهتمامه بضم رياض محرز وهو ما دفع صحيفة «ديلي ميل» إلى القول بأن صفقة انتقال الجزائري إلى إسبانيا ستكون طوق النجاة لإدارة ناديه من أجل توفير عائد يسهل الحصول على خدمات اللاعبين هاري كين وجاك جريليش.

وتبلغ قيمة محرز نحو 42 مليون يورو ويرتبط بعقد مع بطل الدوري الإنجليزي حتى عام 2023 وذلك بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وقدم رياض محرز موسماً رائعاً رفقة مانشستر سيتي في الموسم الماضي وهو ما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي والوصول إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

المصرى اليوم

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