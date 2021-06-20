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70.1 مليون دينار حجم السيولة المالية في بورصة الكويت اليوم

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70.1 مليون دينار حجم السيولة المالية في بورصة الكويت اليوم 70.1 مليون دينار حجم السيولة المالية في بورصة الكويت اليوم

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أنهت بورصة الكويت، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها ليصعد المؤشر العام إجمالا 0.24% إلى أعلى مستوى له خلال 3 سنوات عند 6408.61 نقطة، بدعم من الأداء القوي

وارتفعت مؤشرات السوق الأول بنسبة 0.22% والسوقين الرئيسي و”الرئيسي 50″ بنسبة 0.29% و0.26% على الترتيب.

وارتفعت السيولة المتداولة إلى 70.12 مليون دينار من 69.91 مليون دينار الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 395.5 مليون سهم من 336.42 مليون سهما بختام جلسة الخميس الماضي.

وسجلت 6 قطاعات أداءا إيجابيا بقيادة التأمين الذي صعد 3.37%، فيما تراجعت 6 قطاعات أخرى تصدرهم الرعاية الصحية متراجعا 2.03%، كما استقر مؤشر قطاع المنافع عند مستواه المسجل بختام جلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم الشارقة قائمة الرابحين خلال الجلسة بصعوده بنسبة 25%، فيما جاء سهم “التقدم” على رأس الخاسرين متراجعا 9.56%.

كان سهم وطنية الأعلى نشاطا بحجم تداولات بلغ 63.58 مليون سهم عبر 694 صفقة بسيولة قدرها 13 مليون دينار تقريباً؛ ليرتفع بالختام بنسبة 3.47%.

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